Вестник Кавказа

Федор Бондарчук поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из Ирана

Федор Бондарчук поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из Ирана
© Фото: Trend
Режиссер Федор Бондарчук поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из Ирана. На территорию Азербайджана из Ирана также прибыли артисты Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского.

Народный артист России, режиссер Федор Бондарчук поблагодарил лидера Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в эвакуации артистов из Ирана.  

"В первую очередь благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране, Министерство культуры России"

– Федор Бондарчук 

Отметим, что к несколько государств обратились к Баку с просьбой оказать содействие в эвакуации из Ирана. Азербайджан создал необходимые условия для пересечения границы в районе города Астара. 

Гостей на азербайджанской земле угостили горячим чаем, люди также имели возможность получить медицинскую помощь. 

Отметим, что среди эвакуированных в Азербайджан из Ирана значится 51 артист Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского, а также народный артист России Федор Бондарчук.

Напомним, что территория Ирана подверглась массированным ударам со стороны Израиля в ночь на 13 июня.

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