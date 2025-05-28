Режиссер Федор Бондарчук поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из Ирана. На территорию Азербайджана из Ирана также прибыли артисты Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского.

Народный артист России, режиссер Федор Бондарчук поблагодарил лидера Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в эвакуации артистов из Ирана.

"В первую очередь благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране, Министерство культуры России"

– Федор Бондарчук

Отметим, что к несколько государств обратились к Баку с просьбой оказать содействие в эвакуации из Ирана. Азербайджан создал необходимые условия для пересечения границы в районе города Астара.

Гостей на азербайджанской земле угостили горячим чаем, люди также имели возможность получить медицинскую помощь.

Отметим, что среди эвакуированных в Азербайджан из Ирана значится 51 артист Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского, а также народный артист России Федор Бондарчук.

Напомним, что территория Ирана подверглась массированным ударам со стороны Израиля в ночь на 13 июня.