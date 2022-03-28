Владелец "Санта Бремор" и "Савушкин продукт" попал под санкции

О введении санкций против владельца компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт" объявила Польша. Эти компании выпускают рыбную и молочную продукцию.
Под санкции Польши попал гражданин Беларуси Александр Мошенский, являющийся владельцем компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт".
Согласно сообщению польского МВД, бизнес Мошенского "остается неясным и отмечен ярко выраженной противоречивостью". В ведомстве также сообщают о связях Мошенского с Александром Лукашенко - личных, организационных, экономических и политических. Предприниматель включен в список иностранцев, чье пребывание на территории Польши считается нежелательным.
"Савушкин продукт" выпускает молочные продукты, "Санта-Бремор" - крупный производитель рыбной продукции, икры и морепродуктов.