Вестник Кавказа

Владелец "Санта Бремор" и "Савушкин продукт" попал под санкции

Владелец "Санта Бремор" и "Савушкин продукт" попал под санкции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О введении санкций против владельца компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт" объявила Польша. Эти компании выпускают рыбную и молочную продукцию.

Под санкции Польши попал гражданин Беларуси Александр Мошенский, являющийся владельцем компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт".

Согласно сообщению польского МВД, бизнес Мошенского "остается неясным и отмечен ярко выраженной противоречивостью". В ведомстве также сообщают о связях Мошенского с Александром Лукашенко - личных, организационных, экономических и политических. Предприниматель включен в список иностранцев, чье пребывание на территории Польши считается нежелательным.

"Савушкин продукт" выпускает молочные продукты, "Санта-Бремор" - крупный производитель рыбной продукции, икры и морепродуктов.

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