Почти все отрасли экономики растут несмотря на санкции – Мишустин

Практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост, что особенно важно, учитывая введенные против России странами Запада санкции, заявил премьер Михаил Мишустин.

Лучшим ответом России на западные санкции стал рост почти во всех отраслях экономики РФ, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на выставке "Иннопром".

"Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед"

– Мишустин

По его словам, эти показатели служат лучшим ответом всем авторам направленных против России рестрикций. Более того, подчеркнул председатель правительства, именно в странах, вводивших антироссийские санкции, промышленное производство идет на спад.

В то же время, уточнил Мишустин, российской экономике требуется индустриальный прорыв – чтобы совершить его, понадобятся совместные усилия организаций образования, науки, промышленности и др., экспертов и инвесторов, госкорпораций и институтов развития, различных ведомств, властей субъектов.

"Убежден, вместе мы сможем достичь поставленных целей в данной сфере. И хорошей опорой станут успехи отечественных производителей"

– Мишустин