Почти все отрасли экономики растут несмотря на санкции – Мишустин

Лучшим ответом России на западные санкции стал рост почти во всех отраслях экономики РФ, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на выставке "Иннопром".
"Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед"
– Мишустин
По его словам, эти показатели служат лучшим ответом всем авторам направленных против России рестрикций. Более того, подчеркнул председатель правительства, именно в странах, вводивших антироссийские санкции, промышленное производство идет на спад.
В то же время, уточнил Мишустин, российской экономике требуется индустриальный прорыв – чтобы совершить его, понадобятся совместные усилия организаций образования, науки, промышленности и др., экспертов и инвесторов, госкорпораций и институтов развития, различных ведомств, властей субъектов.
"Убежден, вместе мы сможем достичь поставленных целей в данной сфере. И хорошей опорой станут успехи отечественных производителей"
– Мишустин