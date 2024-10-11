Вестник Кавказа

В Минфине опровергли рецессию в экономике России

В Минфине опровергли рецессию в экономике России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского Минфина заверил, что рецессии в экономике РФ нет. Происходящее он назвал плановым охлаждением, это совместная работа Минфина и Центробанка.

В России сейчас нет экономической рецессии, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала RT international.

"У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции"

– Силуанов

По словам министра, меры для охлаждения были приняты совместно Минфином и Центробанком России.

Ранее в ЦБ отмечали, что наблюдается тенденция к снижению инфляции в России.

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