Вице-президент США заявил, что не думает о выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сфокусирован на будущих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остается работа на текущем посту.

Своими планами американский политик поделился в разговоре с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

"Я даже не сосредоточен на выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два. Если мы будем хорошо работать на благо американцев, политика сама себя уладит. Поэтому я постараюсь хорошо служить американскому народу"

- Джей Ди Вэнс

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса своим приемником. Он также считает, что глава Госдепартамента Марко Рубио может сыграть важную роль на выборах 2028 года.

Сам Дональд Трамп не думает, что будет баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на то, что его рейтинг сейчас "лучше, чем когда-либо".