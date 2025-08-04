Трамп назвал вероятного преемника на выборах 2028 года

Лидер США Дональд Трамп поделился ожиданиями относительно кандидатов на будущих президентских выборах в 2028 году. Своим преемником Трамп считает вице-президента Джей Ди Вэнса.
"Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он [Вэнс] отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом"
– Дональд Трамп
Трамп также высоко оценил политические перспективы госсекретаря Марко Рубио. По мнению американского президента, Рубио может сыграть важную роль на будущих выборах.
"Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме"
– Дональд Трамп
Отметим, что сегодня Дональд Трамп может принять решение о введении санкций против РФ. Президент США ожидает итогов визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.