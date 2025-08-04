Вестник Кавказа

Трамп назвал вероятного преемника на выборах 2028 года

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Вице-президент Джей Ди Вэнс является фаворитом Трампа в качестве возможного преемника на посту президента США.

Лидер США Дональд Трамп поделился ожиданиями относительно кандидатов на будущих президентских выборах в 2028 году. Своим преемником Трамп считает вице-президента Джей Ди Вэнса. 

"Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он [Вэнс] отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом"

– Дональд Трамп 

Трамп также высоко оценил политические перспективы госсекретаря Марко Рубио. По мнению американского президента, Рубио может сыграть важную роль на будущих выборах. 

"Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме"

– Дональд Трамп 

Отметим, что сегодня Дональд Трамп может принять решение о введении санкций против РФ. Президент США ожидает итогов визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

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