Никол Пашинян летит в США для встречи с Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом

На этой неделе в США совершат визит лидеры Азербайджана и Армении. В Ереване сообщили, что запланированы двусторонние и трехсторонние переговоры Алиева, Пашиняна и Трампа.

Предстоящий визит в США премьер-министра Армении Никола Пашиняна для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подтвердили в правительство Армении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в пятницу 8 августа президент США Дональд Трамп намерен принять в Белом доме Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

"7-8 августа премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит США. В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет… трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе"

– кабмин Армении

Также состоится двусторонняя встреча Пашиняна с Трампом "для углубления стратегического партнерства Армении и США", говорится в сообщении.

Согласно расписанию работы американского президента, распространенному Белым домом для СМИ, в пятницу 8 августа у Трампа назначена встреча с Пашиняном, затем встреча с Алиевым. Также на 8 августа запланировано совместное трехстороннее заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.