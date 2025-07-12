Трамп: Баку и Ереван близки к заключению мира

Дональд Трамп заявил, что Азербайджан и Армения близки к заключению мирного договора. 10 июля состоялись переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.
Президент США Дональд Трамп в ходе ужина американскими с сенаторами высказался по поводу хода мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Речь руководителя Белого дома транслировали местные телеканалы. Американский лидер сообщил, что оба государства близки к подписанию мирного соглашения.
"Азербайджан и Армения, мы сотворили там чудо. И все очень близко. Если нет, то это уже сделано"
- Дональд Трамп
Напомним, 10 июля в Абу-Даби прошли переговоры азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна.
По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог, а также предпринимать шаги для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.