Вестник Кавказа

Трамп: Баку и Ереван близки к заключению мира

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп заявил, что Азербайджан и Армения близки к заключению мирного договора. 10 июля состоялись переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Президент США Дональд Трамп в ходе ужина американскими с сенаторами высказался по поводу хода мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Речь руководителя Белого дома транслировали местные телеканалы. Американский лидер сообщил, что оба государства близки к подписанию мирного соглашения.

"Азербайджан и Армения, мы сотворили там чудо. И все очень близко. Если нет, то это уже сделано"

- Дональд Трамп

Напомним, 10 июля в Абу-Даби прошли переговоры азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна.

По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог, а также предпринимать шаги для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

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