Весь спортивный блок может поменяться в "Ахмате" – СМИ

В ближайшие дни пройдут переходные матчи между клубами РПЛ и ФНЛ. Соперником "Ахмата" в них будет екатеринбургский "Урал".

Весь спортивный блок грозненского футбольного клуба "Ахмата" может смениться, если команда вылетит в ФНЛ.

Переходные матчи между командами РПЛ и ФНЛ состоятся 28 и 31 мая. Соперником "Ахмата" стал екатеринбургский "Урал".

В случае вылета из клуба уйдут главный тренер Сергей Ташуев, советник президента по спортивным вопросам Руслан Газзаев и другие сотрудники администрации, передает Metaratings,

Сезон 2024/25 клуб из Грозного завершил на 14-й строчке чемпионата России, набрав 25 очков. От 12-го места, которое позволило избежать переходных матчей, "Ахмат" отстал на 4 очка.