Футбольный клуб из Дагестана может прекратить существование

"Легион" из Махачкалы может прекратить существование. Дагестанский клуб занимает седьмое место во Второй лиге.
Дагестанский "Легион" может перестать существовать, сообщил президент футбольного клуба Шамиль Лахиялов.
Он заявил, что клубу все сложнее соответствовать требованиям Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги для прохождения процедуры лицензирования.
Далее Лахиялов отметил, что в "Легионе" сменится руководство или клуб прекратит свое существование.
Сейчас команда из Махачкалы выступает во Второй лиге российского футбола и занимает в турнирной таблице седьмую строчку.
Ранее стало известно, что главный тренер "Легиона" Ахмад Магомедкамилов покинул свою должность. Новым наставником команды станет Левани Гвазава.