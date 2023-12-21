Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли для легкового транспорта

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Верхний Ларс открыт для легковушек, для грузовиков дорога, соединяющая Россию с Грузией и Арменией, остается закрытой. В очереди ожидают тысячи автомобилей.

Военно-Грузинская дорога к вечеру снова стала пропускать легковые автомобили.

Проезжая часть была расчищена от снега, движение по дороге безопасно.

"Разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 16:00 28 декабря 2023 года до особого распоряжения"

– МЧС по Северной Осетии

У КПП Верхний Ларс на несколько километров тянется очередь из грузовиков - проезда ожидают порядка 3 тыс фур.

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