Вэнс призвал Нетаньяху к сдержанности

Джей Ди Вэнс на встрече с Биньямином Нетаньяху призвал израильские власти к сдержанности в рамках мирного процесса в секторе Газа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, представитель администрации Дональда Трампа попросил израильского политика не предпринимать активных действий против ХАМАС на время мирного урегулирования.

Как отметил Вэнс, США обеспокоены ударами Израиля по позициям ХАМАС, которые были произведены в выходные в рамках ответа на обстрелы израильских военных. Вице-президент США призвал Израиль проявить сдержанность.

Как передает медиа, Нетаньяху заверил посланника Вашингтона, что Тель-Авив будет поддерживать усилия по мирному урегулированию. Израиль рассчитывает, что стороны смогут перейти ко второму этапу мирного плана.