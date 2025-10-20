Рубио в конце недели посетит Израиль – СМИ

Axios: Марко Рубио посетит Израиль для проработки вопросов, связанных с реализацией положений мирного плана по Газе.

Госсекретарь США Марко Рубио намерен совершить визит в Израиль. По данным портала Axios, визит главы американской дипломатии в еврейское государство может состояться в конце недели.

Согласно данным медиа, визит Рубио будет посвящен дальнейшему продвижению мирного плана по Газе. Ранее в Израиль прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, который выразил уверенность в возможности поддержания перемирия между Израилем и ХАМАС, однако подчеркнул, что для этого необходим регулярный мониторинг со стороны США и союзников.

Отметим, что Израиль и ХАМАС стоят на пороге второго этапа мирного плана, который подразумевает демилитаризацию ХАМАС, однако палестинское движение затягивает процесс передачи тел погибших израильских заложников, что не устраивает Тель-Авив, который заявил о готовности возобновления военной операции в Газе.