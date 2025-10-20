Вестник Кавказа

Рубио в конце недели посетит Израиль – СМИ

Рубио в конце недели посетит Израиль – СМИ
© Фото: соцсети Марко Рубио
Axios: Марко Рубио посетит Израиль для проработки вопросов, связанных с реализацией положений мирного плана по Газе.

Госсекретарь США Марко Рубио намерен совершить визит в Израиль. По данным портала Axios, визит главы американской дипломатии в еврейское государство может состояться в конце недели. 

Согласно данным медиа, визит Рубио будет посвящен дальнейшему продвижению мирного плана по Газе. Ранее в Израиль прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, который выразил уверенность в возможности поддержания перемирия между Израилем и ХАМАС, однако подчеркнул, что для этого необходим регулярный мониторинг со стороны США и союзников. 

Отметим, что Израиль и ХАМАС стоят на пороге второго этапа мирного плана, который подразумевает демилитаризацию ХАМАС, однако палестинское движение затягивает процесс передачи тел погибших израильских заложников, что не устраивает Тель-Авив, который заявил о готовности возобновления военной операции в Газе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.