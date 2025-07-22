Великобритания готовится признать Палестину

Британские власти, как пишут СМИ, уже на этой неделе намерены опубликовать план признания Государства Палестина. Ранее признание Палестины анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит на текущей неделе план Лондона по признанию Государства Палестина, пишет The Times.

По данным газеты, политик пойдет на этот шаг из-за все увеличивающегося давления правящей Лейбористской партии, которой он руководит. Соответствующее обещание (но без указания сроков) содержится в предвыборной программе партии, с которой она победила на выборах в прошлом году.

Представитель Стармера, уточняет издания, заявил, что премьер представит свой план союзникам, в том числе Америке и арабским странам, уже в ближайшие дни.

Стоит отметить, что накануне британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс сообщил, что Великобритания признает Палестину до 2029 года, то есть при действующем парламенте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Генассамблее ООН в сентябре этого года Франция официально признает Палестину. Его решение поддержали Саудовская Аравия, Катар, Иордания и Кувейт, а также признавшие Палестину годом ранее Испания, Ирландия и Словения. Против высказались Израиль и США.