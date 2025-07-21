ООН поддержит создание палестинского государства

Организация Объединенных Наций на своей конференции, которая будет посвящена возможности решения ближневосточного конфликта и стартует завтра, 28 июля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, поддержит создание палестинского государства.

Организация Объединенных Наций (ООН) поддержит палестинцев в строительстве собственного государства, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Мы готовы поддержать палестинцев в государственном строительстве, в центре которого находятся права человека и верховенство закона. Когда придет время, программы поддержки жертв и выживших станут важным средством, открывающим путь к привлечению к ответственности и возмещению ущерба"

- заявление

Напомним, мы ранее писали о том, что международная конференция ООН высокого уровня по достижению двухгосударственного решения конфликта Израиля и Палестины стартует в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уже завтра, 28 июля и продлится до 30 июля, однако пройдет она без участия США.

Согласно принципу "двух государств для двух народов" должно быть создано независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестина и Израиль должны мирно сосуществовать. В настоящее время Палестина признана 148 членами ООН, но не США, которые не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН, с этого времени Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил выселить палестинцев из Газы, однако этот план подвергся жесткой критике со стороны властей Палестины и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, которые назвали это серьезным нарушением международного права.

По мнению лидера палестинской администрации, Палестина не откажется от Газы, Западного берега реки Иордан, а также Восточного Иерусалима.