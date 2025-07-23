США пропустят конференцию ООН по израильско-палестинскому конфликту

Вашингтон не будет участвовать в предстоящей конференции ООН, которая будет посвящена возможности решения ближневосточного конфликта. Об этом сообщили в Госдепе США.

Международная конференция ООН высокого уровня по достижению двухгосударственного решения конфликта Израиля и Палестины пройдет без участия США.

Согласно принципу "двух государств для двух народов" должно быть создано независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестина и Израиль должны мирно сосуществовать. В настоящее время Палестина признана 148 членами ООН, но не Штатами.

"Нечего прибавить к тому, что мы не будем присутствовать на этой конференции"

– замглавы пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт

Мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, оно запланировано на 28-30 июля.