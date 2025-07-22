Вестник Кавказа

Израиль отозвал переговорщиков по Газе из Дохи

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Нетаньяху распорядился отозвать с переговоров по Газе делегацию Израиля. Переговоры с ХАМАС по урегулированию в палестинском анклаве проходят в Дохе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение об отзыве делегации с переговоров по сектору Газа в Дохе.

"В связи с ответом ХАМАС, полученным сегодня утром, было решено вернуть переговорную группу для дальнейших консультаций в Израиле"

– канцелярия главы правительства Израиля

Также сообщается, что израильская сторона ценит посреднические усилия Катара и Египта, а также усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, "направленные на достижение прорыва на переговорах".

Этим утром Израиль через посредников получил ответ движения ХАМАС и приступил к изучению документа. После этого было принято решение об отзыве переговорщиков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.