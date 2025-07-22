Израиль отозвал переговорщиков по Газе из Дохи

Нетаньяху распорядился отозвать с переговоров по Газе делегацию Израиля. Переговоры с ХАМАС по урегулированию в палестинском анклаве проходят в Дохе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение об отзыве делегации с переговоров по сектору Газа в Дохе.

"В связи с ответом ХАМАС, полученным сегодня утром, было решено вернуть переговорную группу для дальнейших консультаций в Израиле"

– канцелярия главы правительства Израиля

Также сообщается, что израильская сторона ценит посреднические усилия Катара и Египта, а также усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, "направленные на достижение прорыва на переговорах".

Этим утром Израиль через посредников получил ответ движения ХАМАС и приступил к изучению документа. После этого было принято решение об отзыве переговорщиков.