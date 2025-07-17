Израиль сообщил о невозможности выполнения выдвигаемых ХАМАС условий

В Израиле посетовали на то, что выдвигаемые ХАМАС условия по урегулированию в Газе невозможно выполнить. В частности, в еврейском государстве отметили, что группировка по-прежнему отказывается от предложения по освобождению заложников.

Радикальное движение ХАМАС выдвигает невыполнимые условия на переговорах по сектору Газа. Об этом поведал официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер.

"ХАМАС продолжает упорствовать в своем отказе и выдвигает неприемлемые условия"

– представитель кабмина

Менсер отметил, что ХАМАС также по-прежнему отказывается от предложения по освобождению удерживаемых в анклаве заложников. Он добавил, что Израиль на это предложение уже согласился.

"По последним данным, Израиль все еще ждет официального ответа через посредников от ХАМАС. Но на данный момент я могу сообщить, что ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению заложников, на которое Израиль уже согласился"

– Давид Менсер

Кроме того, он поведал, что переговорная группа еврейского государства все еще находится в Дохе.

"Эти переговоры продолжаются и будут продолжаться, потому что наша цель – вернуть заложников домой"

– представитель правительства

Он также акцентировал внимание на том, что Израиль координирует свои действие с Соединенными Штатами, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху постоянно контактирует с американским президентом США и спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку.