Франция признает Палестину: что изменится для ближневосточного государства?

Эммануэль Макрон заявил, что на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года Франция официально признает Палестину. Решение Макрона вызвало диаметрально противоположную реакцию: на него обрушился как шквал критики, так и одобрения. Это заявление называют историческим, но что за ним стоит и как оно повлияет на Палестину - разбираемся в этом материале.

Франция признала Палестину?

Официально Елисейский дворец пока не признал Палестину, это, по словам Эммануэля Макрона, произойдет только через полтора месяца на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По большому счету, для того чтобы признать правосубъектность страны, Франции не обязательно ждать Генассамблеи, достаточно политического решения на уровне самого государства, однако, видимо, для того, чтобы решение приобрело больший вес, Макрон решил дождаться глобального политического собрания. В каких именно границах будет признано ближневосточное государство Францией, пока тоже неизвестно. Более того, неясно, признает ли Франция факт существования Палестины как государства или только возможность его создания.

В чем важность решения Франции?

Франция - член Большой семерки (Группы семи), которая считается объединением наиболее влиятельных государств в мире. Из семи стран, которые в нее входят, до этого момента никто не осмеливался признать Палестину государством. Своим решением Франция посылает сигнал европейским лидерам, в том числе Германии и Великобритании, а также США и Израилю о том, что ситуация в Газе не игнорируется и не может продолжаться, а единственный выход - это дипломатия и мирное урегулирование.

Почему Франция решила признать Палестину?

Заявление Франция появилось на фоне все большего количества сообщений о том, что Газа, находящаяся в данный момент в состоянии конфликта с Израилем, переживает серьезный гуманитарный кризис, а ее жители умирают от голода ежедневно. Сам Макрон в своем сообщении ничего не говорил ни про кризис, ни про голод в Газе, но подчеркнул, что прекращение войны и помощь гражданскому населению - срочный приоритет.

© Фото: Сайт президента России

Кто поддержал Макрона?

Поддержку решению Франции выказали, в основном, ближневосточные государства:

Саудовская Аравия поприветствовала исторический шаг и призвала остальных предпринять аналогичные позитивные меры;

Катар, который выступает посредником в переговорах между Израилем и Хамас, похвалил Париж, выразив надежду, что шансы на мир в регионе увеличатся;

Иордания назвала решение Макрона важным шагом в борьбе против попыток отнять у палестинского народа право на самоопределение и создание суверенного государства;

Кувейт заявил, что и другим государствам необходимо последовать примеру Макрона, чтобы решить палестинский вопрос;

Испания, Ирландия и Словения, признавшие Палестину годом ранее, тоже поддержали Макрона в его решении.

Кто осудил Макрона?

Несмотря на одобрение со стороны арабских государств, не всем в мире пришлось по душе достаточно смелое заявление Макрона. Главными и пока единственными критиками выступили США и Израиль:

Тель-Авив считает, что Франция подпитывает терроризм, давая возможность возникновения в регионе очередного посредника Ирана. Министр иностранных дел страны Гидеон Саар заявил, что вместо Палестины появится не иначе как государство Хамас. Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что палестинцы не хотят жить вместе с Израилем, а стремятся создать государство вместо Израиля.

США, которые ранее предупреждали Великобританию и Францию о том, что не надо признавать Палестину, осудили план французского лидера. Госсекретарь США, Марко Рубио, написал в одной из соцсетей, что признание Палестины - пощечина жертвам 7 октября.

Франция поддерживает Хамас?

В качестве одного из аргументов в пользу того, что Макрон принял неверное решение, и Израиль, и США приводят тот факт, что признавая Палестину, Франция признает Хамас, который напал на Израиль 7 октября 2023 года и по сей день удерживает израильских граждан в заложниках, отказываясь от перемирия на условиях Тель-Авива.

Более того, сам Хамас похвалил Францию, оценив слова Макрона как позитивный шаг в верном направлении и призов остальные страны, в частности, европейские, присоединиться к Франции.

Между тем сама Франция отрицает поддержку Хамас. В ответ на критику Израиля министр иностранных дел страны, Жан-Ноэль Барро написал в одной из соцсетей, что Хамас против инициативы ”два государства для двух народов”, между тем Париж, признавая Палестину, подчеркивает неправоту террористической группировки. Сам Макрон подчеркнул необходимость обеспечения безопасности на территории Газы и демилитаризации Хамас.

Что изменится для Палестины?

По большому счету, с признанием Франции для Палестины мало что изменится. Сегодня ее как государство признают 147 стран из 193 членов ООН, включая Россию и Китай. В прошлом году на фоне продолжающегося израильско-палестинского конфликта Палестину признали сразу пять стран, в том числе Испания, Норвегия и Швеция, а в начале этого года к ним присоединились Мексика. Единственное, что дает Палестине признание ее независимости и суверенитета со стороны других государства - это чуть более сильные позиции в переговорных процессах, а также возможность заключать двусторонние соглашения.

Палестина - это государство или нет?

Согласно конвенции Монтевидео от 1933 года, для того, чтобы страна могла стать участником международных отношений в статусе государства, необходимо следующее:

постоянное население

обозначенная территория

правительство

способность вступать в отношения с другими государствами.

Что касается Палестины, то из четырех признаков на данный момент у нее только один - постоянное население. Как такового правительства у ближневосточной страны нет, а ее территория - предмет претензий со стороны Израиля. Отношения с другими государствами у Палестины в основном ограничиваются гуманитарными вопросами. Кроме того, интеграция Палестины в международные системы тоже ограничена: она не является членом ООН и имеет лишь частичный доступ к глобальной финансовой системе.

Сегодня признание Палестины, скорее, представляет собой декларацию о готовности признать государство, когда/если оно будет создано.

Почему Палестина не государство до сих пор?

Несмотря на стремление Франции признать Палестину, от нее мало что зависит: главным арбитром в деле государственности ближневосточного субъекта остается Израиль, который на сегодняшний день не приемлет решения в рамках инициативы ”два государства для двух народов”. Более того, 23 июля израильский парламент, Кнессет, одобрил символическую аннексию оккупированного Западного берега за счет распространения израильского суверенитета над Иудеей, Самарией и долиной реки Иордан.