РФ в вопросе Палестины следует резолюциям СБ ООН – Дмитрий Песков

Москва в вопросе Палестины ориентируется на резолюции Совбеза ООН. РФ считает, что следование решениям международной организации является единственным вариантом выхода из кризисной ситуации, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета безопасности ООН и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион"
– Дмитрий Песков
Отметим, что Палестину признают 147 государств в мире, Россия входит в их число.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова официально признать Палестину. Решение Парижа вызвало критику властей Израиля и США.