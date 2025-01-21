Махмуд Аббас высказался против планов Трампа о переселении палестинцев

Планы Дональда Трампа выселить палестинцев из Газы были подвергнуты критике властями Палестины. Свое мнение обозначил и глава Палестинской национальной администрации Аббас.
Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас критически отозвался о планах президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа. По словам Аббаса, осуществление такого проекта будет нарушением международного права.
"Эти призывы представляют собой серьезное нарушение международного права"
– Махмуд Аббас
Аббас отметил, что единственным условием воцарения мира в регионе является создание Палестинского государства в границах 1967 года.
По мнению лидера палестинской администрации, Палестина не откажется от Газы, Западного берега реки Иордан, а также Восточного Иерусалима.
Напомним, ранее Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы, а территорию анклава перестроить.