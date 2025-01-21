Вестник Кавказа

Махмуд Аббас высказался против планов Трампа о переселении палестинцев

Махмуд Аббас высказался против планов Трампа о переселении палестинцев
© Фото: официальный сайт Кремля
Планы Дональда Трампа выселить палестинцев из Газы были подвергнуты критике властями Палестины. Свое мнение обозначил и глава Палестинской национальной администрации Аббас.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас критически отозвался о планах президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа. По словам Аббаса, осуществление такого проекта будет нарушением международного права. 

"Эти призывы представляют собой серьезное нарушение международного права"

– Махмуд Аббас 

Аббас отметил, что единственным условием воцарения мира в регионе является создание Палестинского государства в границах 1967 года. 

По мнению лидера палестинской администрации, Палестина не откажется от Газы, Западного берега реки Иордан, а также Восточного Иерусалима. 

Напомним, ранее Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы, а территорию анклава перестроить.

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