В Тырныаузе открылся временный мост

Тырныауз
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В городе Тырныауз в КБР, где в июле сошел мощный сель, стала доступна временная дорога через реку, поделился глава региона.

Временный мост через реку Герхожан-Суу в Тырныаузе Эльбрусского района открылся для проезда, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"По новому маршруту открыто двустороннее движение. Дорожники также приступили к ремонту основного моста по федеральной автодороге"

– Казбек Коков

В июле селевой поток повредил опору автомобильного моста через реку на дороге Прохладный - Баксан - Эльбрус.

Глава КБР также добавил, что в Тырныаузе все дороги очищены от селевых масс, ведется расчистка остальных территорий города.

