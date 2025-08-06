Вестник Кавказа

Ведущий к "Эльбрусу" мост закрыли из-за селя в Тырныаузе

© Фото: соцсети главы Кабардино-Балкари Казбека Кокова
Мост, ведущий к курорту "Эльбрус" в КБР, временно недоступен для проезда. В настоящее время там проводятся ремонтные работы.

В Кабардино-Балкарии на неопределенное время закрыли для транспорта мост на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус". Об этом сообщают местные жители.

По их словам, в настоящее время движение транспорта осуществляется по объездному пути, передает ТАСС.

Уточняется, что мост закрыт на ремонт. Ранее он был разрушен в результате селя, сошедшего в городе Тырныаузе 21 июля. После этого власти объявили режим ЧС.

