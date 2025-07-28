В Турции спасают рабочего после обрушения шахты

В Турции на месте обрушения шахты ведутся спасательные работы. Под завалами остался человек.
Спасательная операция на шахте в турецкой провинции Элязыг проводится сегодня после обрушения шахты, информирует TRT Haber.
Как сообщает СМИ, трое рабочих выбрались из-под завалов без посторонней помощи. Спасатели установили связь с оставшимся рабочим, его пытаются вызволить.
Местные власти сообщили о начале расследования происшествия. Причины инцидента устанавливаются.
Отметим, что сегодня на западе Турции зафиксированы четыре землетрясения.