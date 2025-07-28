Вестник Кавказа

В Турции спасают рабочего после обрушения шахты

В Турции спасают рабочего после обрушения шахты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции на месте обрушения шахты ведутся спасательные работы. Под завалами остался человек.

Спасательная операция на шахте в турецкой провинции Элязыг проводится сегодня после обрушения шахты, информирует TRT Haber. 

Как сообщает СМИ, трое рабочих выбрались из-под завалов без посторонней помощи. Спасатели установили связь с оставшимся рабочим, его пытаются вызволить. 

Местные власти сообщили о начале расследования происшествия. Причины инцидента устанавливаются.  

Отметим, что сегодня на западе Турции зафиксированы четыре землетрясения.

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