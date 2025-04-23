Турция готовится официально разоружать РПК

Первое заседание комиссии по разоружению Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции), действующей в парламенте Турции, состоится через несколько дней.

Назначена дата первого заседания парламентской комиссии по разоружению Рабочей партии Курдистана (признана террористической в Турции) – ее назвал спикер законодательного органа Турциии Нуман Куртулмуш.

"Приглашаю всех членов комиссии на ее первое заседание 5 августа"

– председатель парламента Турции

Напомним, ранее стало известно, что в комиссии будут представлены все партии, работающие в парламенте. Ее участники будут создавать законодательные акты, на базе которых будет производиться разоружение РПК.

Предполагается, что комиссия разработает конкретные предложения к октябрю – в этом месяце стартует осенняя сессия парламента. Изменения планируется вносить в акты, связанные с борьбой с терроризмом, и в закон об исполнении наказаний.

Напомним, в феврале к разоружению соратников призвал лидер РПК Абдулла Оджалан – он находится в Турции в пожизненном заключении, к которому он был приговорен за террористическую деятельность.

Окончательное решение о роспуске РПК приняла на съезде в мае. Первый, по большей части символический акт сдачи оружия произошел 11 июля в районе Сулеймания в Иракском Курдистане.

Часть боевиков откажется разоружаться

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в первую очередь отметил, что разоружение РПК начнется с некого процесса примирения.

"Большая часть группировок РПК переместится из Турции в Ирак, в Кандиль, а остальные сложат оружие и получат амнистию", – заявил Кирилл Семенов.

При этом он обратил внимание на то, что не все боевики РПК захотят сложить оружие и разоружиться.

"Конечно, я не верю, что все боевики РПК сложат оружие и разоружатся. Часть из них попытается переместиться в Сирию, где действуют Сирийские демократические силы –аффилированное с РПК формирование. Есть также запрос на участие боевиков РПК в подрывной деятельности против Ирана. Их, кстати, активно поддерживают США. Это так называемая партия PJAK, которая действует в Иранском Курдистане", – поведал эксперт РСМД.

Он подчеркнул, что многие боевики, связанные с РПК, могут переместиться из Турции туда и поучаствовать в подрывных действиях Израиля и США против Ирана.

"Так что я думаю, что большинство найдет себе применение без всякого разоружения", – уточнил эксперт.

Сколько будет длиться разоружение?

Кирилл Семенов также отметил, что после разоружения РПК войне в Турции будет положен конец.

"Для Турции разоружение РПК будет означать, что боевые действия против этой группировки больше не будут происходить. Войны в стране не будет", – пояснил эксперт РСМД.

В то же время он указал на то, что пока сложно сказать, как долго будет происходить разоружение. По словам Кирилла Семенова, этот процесс может затянуться на год.