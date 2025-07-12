В Тбилиси построят новую линию метро

Власти грузинской столицы анонсировали строительство новой, третьей по счету линии метрополитена, которая соединит четыре крупных района Тбилиси, удаленных от самого популярного в городе транспорта.

Власти Тбилиси планируют масштабное расширение метро: они запускают проект строительства третьей линии между городскими районами Дидубе и Руставели: линия пройдет через городские районы Сабуртало и Ваке, которые достаточно удалены от подземной транспортной артерии.

Больше всего новая линия подземки обрадует жителей Ваке – густозаселенного района грузинской столицы, весьма удаленного от самого быстрого тбилисского транспорта. К тому же новая линия будет включать в себя семь станций: Дидубе 2, Гамопена, Медуниверситет 2, Центральный парк, Парк Ваке, Ваке и Руставели 2, передает Sputnik Грузия.

Новая линия протянется на 8,5 км и значительно разгрузит единственную в городе пересадочную станцию "Вокзальная площадь".

Проект стартует в 2026 году: в начале работы на его реализацию будет потрачено до $40 млн, в 2027 и 2028 годах – по $70 млн ежегодно.

Полностью завершен он будет через 7 лет, к 2033 году.

Власти грузинской столицы хотят сделать доступ к метро удобным для жителей всех районов города, говорится в сообщении.