Тбилисское метро получит 111 китайских вагонов

Метро Тбилиси в ближайшие годы пополнят 111 произведенных в Китае вагонов. Их изготовит компания CRRC.

Власти Тбилиси заключили с компанией "Джи-Ти Групп" соглашение, в рамках которого Тбилисский метрополитен получит 111 новых вагонов, выпущенных CRRC (КНР), рассказали в мэрии грузинской столицы.

Сумма закупки составит 150 млн евро. Она будет осуществлена при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).

В общей сложности в Грузию будет поставлено 25 составов: 14 с 4 вагонами, остальные – с пятью. Вагоны будут привозить в Грузию постепенно, начиная со следующего года и далее в течении пяти лет.

Компания CRRC, вагоны которой получит Грузию, входит в число крупнейших мировых производителей поездов метро. Она сотрудничала также с Турцией, Аргентиной, Филиппинами и Америкой.