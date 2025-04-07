В Тбилиси закрывают на ремонт станцию метро "Варкетили"

Ключевая станция Тбилисского метрополитена "Варкетили" будет закрыта на ремонт, провести который планируется за полтора месяца, однако возможно, что он затянется до ноября-декабря, заявил мэр Тбилиси.

Состояние ключевой станции Тбилисского метрополитена "Варкетили" вызывает опасения в ее безопасности для пассажиров, в связи с этим руководство тбилисской подземки приняло решение закрыть ее на ремонт как минимум на 45 дней с 12 июля, заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В целях безопасности необходимо, чтобы станция была закрыта на 45 дней"

- Каха Каладзе

Вопрос ремонта станции встал в 2018 году, когда из-за рухнувшего потолка пострадали 14 человек. Несмотря на то, что мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение ремонтно-восстановительных работ, поиски подрядчика проходили сложно, и лишь в начале 2025 года удалось договориться об этом с белорусской компанией Probuild Expert LLC, передает Sputnik Грузия.

В планах грузинских властей полная реставрация и обновление интерьера станции: строителям предстоит демонтировать остатки старого потолка, заменить его несущие конструкции, установить подвесной потолок, уложить новый гранитный пол, отделать стены станции мрамором и обновить системы освещения.

Поскольку масштаб работ огромен, ремонт станции может затянуться до ноября-декабря, предупредил мэр грузинской столицы.