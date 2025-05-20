В Шуше проводится бизнес-форум Организации экономического сотрудничества

В культурной столице Азербайджана городе Шуша начал свою работу бизнес-форум для предпринимателей из стран-членов Организации экономического сотрудничества.

В рамках проведения мероприятий "Недели ОЭС" в Шуше организован бизнес-форум. Встречи бизнесменов из стран-членов Организации экономического сотрудничества организованы совместно Минэкономики Азербайджана, AZPROMO, секретариатом ОЭС и торгово-промышленными палатами государств объединения.

Главной целью организации и проведения форума является обсуждение развития всестороннего партнерства в туризме, продовольственной безопасности, сельском хозяйстве, транспорте, информационных технологиях и других сферах.

Встречи и обсуждения устраиваются в форматах "бизнес-государство" и "бизнес-бизнес". По заявлениям руководства Организации, Меморандум о сотрудничестве между государствами-членами уже готов к своему подписанию.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в совместной деятельности по продвижению торговли между государствами-членами ОЭС завершен и готов к подписанию уже с 25 июня 2025 года"

– генсек ОЭС Асад Маджид Хан

Основная целью подписания данного акта – усиление сотрудничества в экономической сфере и развитие внутрирегиональных торговых отношений. Кроме того, члены ОЭС стремятся повысить узнаваемость своих рынков и хотят их значительного расширения.

Также на форуме проводится обсуждение дальнейшего планирования развития совместных мероприятий на ближайший год. Одной из целей на этот период является продвижение торговли в регионе.

Кроме того, в рамках форума было анонсировано подписание Соглашения о взаимной административной помощи по таможенным вопросам, которое направлено на укрепление связей между странами-участницами ОЭС в таможенной области.