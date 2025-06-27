Участникам Молодежного форума ОЭС показали обновленный Агдам

Участники Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившего в Баку, посетили освобожденный от армянской оккупации Агдам и воочию увидела, как возрождается город, сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.
Члены делегации, в состав которой входили более 100 молодых людей из 7 стран, смогли лично оценить объем тех работ по реставрации и строительству, которые сейчас активно идут в Агдаме. Для них была организована экскурсия, в ходе которой гости ознакомились с возрожденным комплексом железнодорожного и автовокзала, Центром мугама, и исторической Джума-мечетью, передает Trend.
Напомним, Молодежный форум проходит в Баку в рамках Недели ОЭС – это мощная платформа для расширения роли молодежи в региональной политике.