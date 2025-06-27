Вестник Кавказа

Участникам Молодежного форума ОЭС показали обновленный Агдам

Участникам Молодежного форума ОЭС показали обновленный Агдам
© Фото: Trend
Накануне делегация участников Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) посетила освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Агдам.

Участники Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившего в Баку, посетили освобожденный от армянской оккупации Агдам и воочию увидела, как возрождается город, сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Члены делегации, в состав которой входили более 100 молодых людей из 7 стран, смогли лично оценить объем тех работ по реставрации и строительству, которые сейчас активно идут в Агдаме. Для них была организована экскурсия, в ходе которой гости ознакомились с возрожденным комплексом железнодорожного и автовокзала, Центром мугама, и исторической Джума-мечетью, передает Trend.

Напомним, Молодежный форум проходит в Баку в рамках Недели ОЭС – это мощная платформа для расширения роли молодежи в региональной политике.

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