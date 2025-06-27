Участникам Молодежного форума ОЭС показали обновленный Агдам

Накануне делегация участников Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) посетила освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Агдам.

Участники Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившего в Баку, посетили освобожденный от армянской оккупации Агдам и воочию увидела, как возрождается город, сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Члены делегации, в состав которой входили более 100 молодых людей из 7 стран, смогли лично оценить объем тех работ по реставрации и строительству, которые сейчас активно идут в Агдаме. Для них была организована экскурсия, в ходе которой гости ознакомились с возрожденным комплексом железнодорожного и автовокзала, Центром мугама, и исторической Джума-мечетью, передает Trend.

Напомним, Молодежный форум проходит в Баку в рамках Недели ОЭС – это мощная платформа для расширения роли молодежи в региональной политике.