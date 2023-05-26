В столице Дона пылает склад с пряжей

Опубликовано: 17:27, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня во второй половине дня в Ростове-на-Дону на складе загорелись стеллажи с пряжей, вначале огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, однако в течение небольшого времени площадь пожара удвоилась.

В Ростове-на-Дону сегодня вспыхнул склад, на стеллажах которого хранились тюки с пряжей, сообщает пресс-служба главка МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова поступило на пульт дежурного около 15:27, площадь пожара составляла 400 кв м, для их тушения были привлечены 48 спасателей и 13 единиц техники", - рассказали в МЧС, передает РИА Новости.

Пожару сразу был присвоен второй ранг сложности, и как оказалось, не зря: спустя некоторое время площадь огня увеличилась до 800 кв м.

Тушение пожара продолжается.