В столице Дона пылает склад с пряжей

Сегодня во второй половине дня в Ростове-на-Дону на складе загорелись стеллажи с пряжей, вначале огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, однако в течение небольшого времени площадь пожара удвоилась.
В Ростове-на-Дону сегодня вспыхнул склад, на стеллажах которого хранились тюки с пряжей, сообщает пресс-служба главка МЧС по Ростовской области.
Сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова поступило на пульт дежурного около 15:27, площадь пожара составляла 400 кв м, для их тушения были привлечены 48 спасателей и 13 единиц техники", - рассказали в МЧС, передает РИА Новости.
Пожару сразу был присвоен второй ранг сложности, и как оказалось, не зря: спустя некоторое время площадь огня увеличилась до 800 кв м.
Тушение пожара продолжается.