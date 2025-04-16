Вестник Кавказа

В Ширазе прогремел взрыв на газовом объекте

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В иранском Ширазе прогремел взрыв на газовом предприятии. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Ширазе, расположенном на юге Ирана, прогремел взрыв на газовом объекте, передают СМИ. 

Сообщается, что инцидент произошел в цехе по заправке сжиженного газа. К месту ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. 

Взрыв спровоцировал сильный пожар, который заметен на много километров вокруг. Местная администрация начала эвакуацию сотрудников предприятия, а также жителей домов, расположенных возле предприятия. 

Подробности происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1105 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.