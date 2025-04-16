В Ширазе прогремел взрыв на газовом объекте

В иранском Ширазе прогремел взрыв на газовом предприятии. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Ширазе, расположенном на юге Ирана, прогремел взрыв на газовом объекте, передают СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в цехе по заправке сжиженного газа. К месту ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

Взрыв спровоцировал сильный пожар, который заметен на много километров вокруг. Местная администрация начала эвакуацию сотрудников предприятия, а также жителей домов, расположенных возле предприятия.

Подробности происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.