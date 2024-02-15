В Северной Осетии победили неформальную занятость

В Северной Осетии практически не осталось людей, работающих в "серой зоне" трудовых отношений.

Власти Северной Осетии практически победили неформальную занятость в республике: всего было официально трудоустроено без малого восемь тысяч человек, ранее находящихся в «серой зоне».

«В 2023 году в Северной Осетии выявлено более 8 тыс. случаев неформальной занятости, из них легализовано 7 880 фактов»

– пресс-служба главы и правительства республики.

В перечне легализованных профессионалов фермеры и предприниматели. Отметим, что неформальная занятость предполагает, что трудовые отношения основываются не на трудовом кодексе, а устных договоренностях.