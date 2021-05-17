В РУСАДА призвали внести изменения в законодательство до слушаний CAS

РУСАДА полностью осуществляет сейчас функции национальной андидопинговой организации, сообщила гендиректор агентства. Она также выразила надежду на то, что замечания WADA удастся устранить до слушаний в CAS.

Гендиректор РУСАДА выступила за то, чтобы как можно скорее внести изменения в закон о физкультуре и спорте в вопросе интеграции антидопингового кодекса в национальное законодательство.

Выступая на заседании думского комитета по физкультуре и спорту, Вероника Логинова отметила, что это необходимо сделать до того, как начнутся слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Логинова отметила, что РУСАДА сейчас осуществляет все функции национальной антидопинговой организации, однако статус соответствия агентства Всемирному антидопинговому кодексу по-прежнему не восстановлен.

"Более того, в сентябре состоятся слушания в CAS, по итогам которых новые последствия для российского спорта могут вступить в силу. Причина – выявленное в ходе аудита замечание – расхождение текста федерального закона о спорте и действующей редакции Всемирного антидопингового кодекса"

– гендиректор РУСАДА

Она пояснила, что они не согласны с позицией WADA о том, что на агентстве лежит ответственность за несоответствие положений законодательства, так как РУСАДА - это не законотворческий орган, у него нет права законодательной инициативы.

"Однако мы осознаем важность обеспечения гармонизации национальной нормативной базы с положениями международных документов, именно поэтому еще до официального уведомления от WADA о критическом замечании РУСАДА выступало с предложениями, направленными на совершенствование российской антидопинговой системы"

– Вероника Логинова

Она также акцентировала внимание на том, что они находятся в постоянном контакте с Минспорта России и совместно с министерством уже подготовили правки в закон о спорте, который поможет устранить критические замечания WADA и снять правовые противоречия.

"CAS уже определил предварительную дату, слушания назначены на 17 и 18 сентября, но мы надеемся, что критическое замечание WADA будет устранено до этого времени"

– руководитель агентства