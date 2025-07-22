Минувшей ночью в Подмосковье сели два самолета Ил-76МД с вернувшимися из украинского плена российскими военными – все они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Минувшей ночью в одном из аэропортов Подмосковья встречали самолеты Ил-76МД, которые доставили в столичный регион еще одну группу российских военных, возвращенных из украинского плена, сообщили в Минобороны России.

Группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории – это было сделано в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле в ходе переговоров с украинской делегацией, передает ТАСС.

Взамен украинской стороне передана группа военнопленных вооруженных сил Украины.

Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, говорится в сообщении.