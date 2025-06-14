Россия и Украина обменялись пленными

В рамках достигнутых договоренностей состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Россией солдаты пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях.

Министерство обороны России сообщило о возвращении российских военных с подконтрольной Киеву территории. Взамен были переданы украинские военнопленные.

В военном ведомстве страны заявили, что обмен военнослужащими состоялся в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Там же добавил, что солдат доставят в Россию, лечение и реабилитацию они пройдут в медучреждениях министерства.