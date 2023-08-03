В России назвали недоразумением блокировку работы Sputnik Азербайджан

Операция правоохранителей, проведенная в отношении редакции Sputnik Азербайджан в Баку – не что иное, как еще одна цепочка недоразумений, которую кто-то провоцирует, считает депутат Госдумы РФ Александр Ющенко.

Тот факт, что азербайджанские правоохранители фактически заблокировали работу редакции российского агентства Sputnik в Баку – это явно спровоцированное кем-то недоразумение, заявил сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Александр Ющенко.

"Я не хотел бы, чтобы эти действия еще больше наводили эскалацию в российско-азербайджанских отношениях. Я считаю, что это какое-то определенное недоразумение. Азербайджанская сторона все-таки примет определенные действия"

- Александр Ющенко

Эти события не способствуют укреплению российско-азербайджанских отношений - все непонятные истории касательно недопонимания надо урегулировать на уровне МИД, на уровне дипломатических миссий, на уровне групп дружбы, которые активно работают между Россией и Азербайджаном, подчеркнул Ющенко, передает "Лента.ру".

Что касается Sputnik Азербайджан – сотрудники агентства всегда эффективно и качественно освещали политические и культурные события, происходящие в Азербайджане, а их работа была направлена на развитие и укрепление дружбы между Россией и Азербайджаном, добавил депутат.