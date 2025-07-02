Вестник Кавказа

В Пскове опровергли антиазербайджанский фейк

В Пскове опровергли антиазербайджанский фейк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минкультуры Псковской области опровергли ложную информацию, направленную против граждан Азербайджана. Ведомство призвало население быть бдительными.

В учреждения культуры поступают ложные сведения о якобы "ограничениях участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях и распространении музыкального контента на территории РФ", рассказали в Минкультуры Псковской области.

Опровержение фейка опубликовала Псковская Лента Новостей.

"Эта информация не является достоверной. Будьте бдительны!"

- Минкультуры Псковской области

Напомним, что дружеские отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества. В МИД РФ заявили, что некоторые силы этим недовольны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1440 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.