В Пскове опровергли антиазербайджанский фейк

В Минкультуры Псковской области опровергли ложную информацию, направленную против граждан Азербайджана. Ведомство призвало население быть бдительными.

В учреждения культуры поступают ложные сведения о якобы "ограничениях участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях и распространении музыкального контента на территории РФ", рассказали в Минкультуры Псковской области.

Опровержение фейка опубликовала Псковская Лента Новостей.

"Эта информация не является достоверной. Будьте бдительны!"

- Минкультуры Псковской области

Напомним, что дружеские отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества. В МИД РФ заявили, что некоторые силы этим недовольны.