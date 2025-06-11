Российские туристы не отменяют поездки в Азербайджан

Новости некоторых СМИ о резком снижении бронирования туров россиянами в Азербайджан оказались фейковыми - глава Российского союза туриндустрии сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Россияне по-прежнему охотно бронируют туры в Азербайджан, чтобы отдохнуть на побережье Каспийского моря в гостеприимной дружественной стране, несмотря на некоторые сложности, возникшие в отношениях России и Азербайджана в последнее время, сообщил в своем Telegram-канале президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишут "Ведомости".

Глава союза напомнил, что накануне некоторые СМИ писали о снижении бронирований туров в Азербайджан на 30–40%, после чего в РСТ проверили эту информацию. Данные туроператоров ее не подтвердили.

"Снижения бронирований нет. Аннуляции – единичные, в рамках нормы. Коллеги в Азербайджане подтверждают: отношение к российским туристам остается доброжелательным"

- Илья Уманский

Напомним, ранее мы писали о том, что отношения России и Азербайджана не всегда бывают безоблачными и иногда переживают взлеты и падения, но странам всегда удается найти взаимное понимание: мудрость руководителей и народа двух стран позволяют преодолеть все временные трудности, заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Отношения двух стран уже пережили испытание временем – на протяжении многовековой истории двух государств возникали различные конфликты, однако очень тяжело полностью разрушить отношения, которые сплотили их народы, уверены и в МИД России.