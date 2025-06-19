Россия и Азербайджан найдут общий язык

Дружеские отношения России и Азербайджана останутся неизменными – несмотря на взлеты и падения, мудрость руководителей и народа двух стран позволит преодолеть все временные трудности, уверена депутат Госдумы Светлана Журова.

Отношения России и Азербайджана не всегда бывают безоблачными и иногда переживают взлеты и падения, но странам всегда удается найти взаимное понимание, заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"У нас перманентно происходят то взлеты, то падения. То отношения чуть лучше, то хуже. Происходит какое-то обострение, затем разговор президентов - и накал спадает. Как с Карабахом"

- Светлана Журова

Тем не менее, народам и руководителям двух стран всегда удавалось восстановить дружеские отношения - так будет и в этот раз, выразила уверенность депутат, передает "Лента.ру".

Отношения России и Азербайджана пережили испытание временем – на протяжении многовековой истории двух государств возникали различные конфликты, однако очень тяжело полностью разрушить отношения, которые пережили их народы. Все вернется на круги своя, заключила депутат.