Захарова: отношения дружбы Москвы и Баку чрезвычайно важны

В МИД РФ подчеркнули, что дружеские отношения России и Азербайджана имеют чрезвычайное значение. Те, кто пытается испортить эти отношения, могут "обжечься".

Важность дружеских отношений между Россией и Азербайджаном отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Говоря о двусторонних отношениях, она указала на то, что есть и те, кто пытается их испортить.

"Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают"

– Захарова

Напомним, 27 июня в Екатеринбурге при задержании погибли братья Сафаровы, накануне их похоронили в Азербайджане.

Связи России и Азербайджана

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об уровне отношений между Россией и Азербайджаном.

"Нас объединяет стратегическое партнерство. В феврале 2022 года Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии – грандиозный договор, обеспечивающий дружественное, спокойное, бесконфликтное развитие отношений между двумя странами на десятки лет. Он создал лучшие условия для инвестиций, торговли, обмена технологиями, строительства международного транспортного коридора "Север-Юг" и сотрудничество в Каспии", - прежде всего сказал он.

"До сегодняшнего дня российско-азербайджанские отношения являлись моделью того, как должны выстраиваться межгосударственные связи на постсоветском пространстве. Казалось бы, Азербайджан кроме СНГ ни в каких интеграционных проектах с Россией не участвует, но в то же время по глубине интеграции российско-азербайджанские экономические отношения были на уровне российско-узбекских и, может быть, российско-таджикских", - обратил внимание экономист.

"У нас вполне близкие отношения во всех сферах. Есть даже зона свободной торговли – с исключениями, но и с очень свободным режимом работы компаний двух государств. Есть проекты "Агроэкспрессов", которыми мы открыли российский рынок для аграрной продукции Азербайджана. У России и Азербайджана совершенно уникальные масштабы сотрудничества", - подчеркнул Станислав Ткаченко.

"Поэтому, и судя по опыту за последние 25 лет, Россия точно не будет делать сейчас каких-либо резких официальных движений. Я не жду активных публичных действий с российской стороны. Ни разрыва отношений, ни отзыва послов точно не будет. Работа будет вестись в формате неформального диалога, где предстоит выяснить, как мы будем жить с Азербайджаном в будущем", - заключил член Валдайского клуба.