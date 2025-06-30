Ниязи Ниязов: Россия и Азербайджан заинтересованы в прочных отношениях

В отношениях России и Азербайджана нет противоречий стратегического характера, заявил "Вестнику Кавказа" доктор исторических наук Ниязи Ниязов – поэтому возникший кризис в их диалоге возможно разрешить в кратчайшие сроки. Оба государства по-прежнему заинтересованы в сохранении всего комплекса связей, накопленных за годы активного сотрудничества.

Политика России в отношении Азербайджана остается неизменной: Москва настроена на сохранение союзнического взаимодействия с Баку и решение любых вопросов, возникающих в двусторонних контактах. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов, участвующий в форуме Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в Пятигорске.

Ниязи Ниязов в первую очередь отметил, что о перспективах политики России по Азербайджану на форуме в Пятигорске говорили российские дипломаты. "Сегодня на "Кавказском диалоге" выступал представитель МИД России Дмитрий Масюк, и из его выступления недвусмысленно следует, что Москва будет стремиться налаживать отношения с Азербайджаном, как и с другими государствами Южного Кавказа, и так или иначе регулировать и решать возникающие проблемы", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Россия и Азербайджан заинтересованы в стабильных крепких отношениях. "Интересы России и Азербайджана в сферах экономики, политики и геоэкономики таковы, что, какие бы между ними ни возникали проблемы, Москва и Баку будут совместными усилиями их решать", - выразил уверенность Ниязи Ниязов.

Для урегулирования нынешней ситуации важно организовать справедливое расследование инцидента в Екатеринбурге, где при задержании погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. "Быстрое, эффективное, честное и открытое взаимодействие правоохранительных органов двух стран при поддержке министерств иностранных дел России и Азербайджана способно привести к решению текущей проблемы", - сообщил доктор исторических наук.

"Стоит отметить, что эта проблема не стратегического характера, как и трагедия с самолетом AZAL. Возникшие противоречия не имеют ни геополитической, ни геоэкономической природы – в этих сферах интересы двух стран совпадают: обе страны не хотят и не будут идти в фарватере западной политики. В этом плане им нужна взаимная поддержка друг другу. У России и Азербайджан есть масштабные совместные проекты, такие как, во-первых, "Север-Юг", во-вторых, "Срединный коридор". Мы сотрудничаем в нефтегазе, вместе работаем над решением проблемы обмеления Каспия, о чем недавно на ПМЭФ говори президент Владимир Путин", - напомнил он.

"Также мы прекрасно знаем, как много возникавших вопросов уже было решено в процессе диалога между Москвой и Баку. Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, российские компании участвуют сейчас в восстановлении Карабаха, в возрождении виноделия в регионе. Кризис в отношениях двух стран вызвали два трагических случая – крушение самолета AZAL и инцидент в Екатеринбурге, но интересы остаются прежними с обеих сторон. Поэтому, если будет проявлена политическая воля, урегулирование отношений возможно в ближайшее время", - ожидает Ниязи Ниязов.

"Российско-азербайджанские отношения – более чем дружественные и более чем взаимовыгодные. Азербайджан никогда не позволял себе переходить красные линии в отношении Москвы, не участвовал в антироссийских группировках экономического и политического характера. Недавно в Москве отмечали День независимости Азербайджана, и посол Рахман Мустафаев говорил, что Азербайджан стремится к развитию отношений во всех сферах. Россия со своей стороны тоже заинтересована в том, чтобы не только экономическое, и политическое, но и гуманитарное взаимодействие между странами развивалось, чтобы отношения были дружественными", - заключил эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа.