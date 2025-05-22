Россия заняла первое место по числу туристов в Азербайджане в 2025 году

Россия стала лидером по потоку туристов в Азербайджан: отдых в республике выбрали почти 180 тыс россиян за первые четыре месяца 2025 года.

С января по май 2025 года Азербайджан принял почти 180 тыс российских туристов, рассказал замглавы МИД АР Эльнур Мамедов в ходе выступления на мероприятии по случаю Дня России в Баку.

"По числу посещающих Азербайджан туристов Россия находится на первом месте. Так, за первые четыре месяца текущего года в Азербайджан из России прибыло более 178 тысяч туристов"

- Эльнур Мамедов

В прошлом году отдых в Азербайджане выбрали порядка 680 тыс россиян.

Эльнур Мамедов подчеркнул, что Москва и Баку сохраняют многовековые дружеские и добрососедские отношения и имеют успешное сотрудничество по различным направлениям. Он добавил, что Россия – один из трех ключевых торговых партнеров Азербайджана, товарооборот между странами постоянно растет.

Напомним, что с января по май 2025 года в Азербайджане побывали выше 979,9 тыс туристов, что на 1,5% больше показателей за аналогичный период 2024 года.