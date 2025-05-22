Россия заняла первое место по числу туристов в Азербайджане в 2025 году

С января по май 2025 года Азербайджан принял почти 180 тыс российских туристов, рассказал замглавы МИД АР Эльнур Мамедов в ходе выступления на мероприятии по случаю Дня России в Баку.
"По числу посещающих Азербайджан туристов Россия находится на первом месте. Так, за первые четыре месяца текущего года в Азербайджан из России прибыло более 178 тысяч туристов"
- Эльнур Мамедов
В прошлом году отдых в Азербайджане выбрали порядка 680 тыс россиян.
Эльнур Мамедов подчеркнул, что Москва и Баку сохраняют многовековые дружеские и добрососедские отношения и имеют успешное сотрудничество по различным направлениям. Он добавил, что Россия – один из трех ключевых торговых партнеров Азербайджана, товарооборот между странами постоянно растет.
Напомним, что с января по май 2025 года в Азербайджане побывали выше 979,9 тыс туристов, что на 1,5% больше показателей за аналогичный период 2024 года.