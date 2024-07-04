Как увидеть лучшее в Азербайджане за 7 дней?

Святослава Прокофьева

За неделю в Азербайджане можно провести несколько насыщенных дней и увидеть самые красивые города и горные села страны. Расскажем, как увидеть самое лучшее в Азербайджане за 7 дней, а также как добраться из аэропорта Баку.

Крупнейшую республику Южного Кавказа называют страной не только огней, но и контрастов - и это не преувеличение. Расположенный между Европой и Азией Азербайджан объединяет наследие древних империй и современный облик динамичного государства, принимающего гонки чемпионата мира Формулы-1 и матчи Лиги Европы. Средневековое ядро космополитичной столицы Азербайджана - внесенный в список ЮНЕСКО Ичери Шехер - соседствует с футуристической архитектурой на берегу Каспийского моря. А в окрестностях Баку туристов ждут грязевые вулканы, древние петроглифы и горные тропы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из аэропорта Баку?

Международный аэропорт Гейдара Алиева в Баку расположен в 30 минутах езды от Старого города. Автобусы отправляются каждые 20 минут от Терминала 1 до центрального вокзала (станция метро "28 мая") с остановками в Терминале 2, Сураханинского моста и метро Кероглу. На метро можно добраться до большинства районов города. Проезд стоит 1,3 маната (61 рубль) по многоразовой карте и 1,5 маната (70 рублей) - по одноразовой (сама карта стоит 2 маната - 94 рубля).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День 1: Увлекательный Баку

Начать стоит с улиц-лабиринтов Старого города Баку, внесенного в список ЮНЕСКО. Чтобы узнать о средневековом периоде азербайджанской столицы, посетите Дворец Ширваншахов и Девичью башню, чтобы затем продолжить путь через оживленную Площадь фонтанов и вдоль улицы Низами. Нельзя пропустить и Приморский бульвар: от Площади Государственного флага мимо Бакинского колеса обозрения и торгового центра в виде цветка, чтобы добраться до знаменитого музея ковра. После знакомства с многовековой традицией азербайджанского ковроткачества стоит прогуляться по Малой Венеции, где можно поплавать на настоящих венецианских гондолах по искусственным каналам. Государственный кукольный театр, расположенный в элегантном здании 1910 года, находится в нескольких шагах от памятника Муслиму Магомаеву, открытого несколько дней назад.

На чай можно остановиться под железобетонными парусами кафе "Мирвари" - модернистского символа Приморского бульвара, который снова открылся в 2021 году. Слева от него будет неоклассический Музейный центр, где можно ознакомиться с временными художественными выставками, а также с постоянными экспозициями Музея музыкальной культуры и Музея независимости Азербайджана. Обязательно стоит зайти в Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид, либо посетить другие музеи или художественные галереи Баку. Завершить день стоит на фуникулере, идущем в Нагорный парк, откуда открываются захватывающие виды на город и Пламенные башни, освещенные заходящим солнцем.

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День 2: Очаровательный Лагич

Поездка из Баку в Лагич занимает около трех часов (172 км)

Известный своими мастерами медного дела ремесленный центр Лагич расположен среди гор Исмаиллинского района. В этом поселке мастеров живет большое сообщество ремесленников, чьи мастерские выходят на мощеную улицу Гусейнова, проходящую через центр поселка. Помимо покупок изделий ручной работы, в Лагиче можно посетить местный Исторический музей и мечеть "Заваро" начала XIX века. Можно углубиться дальше в Исмаиллинский район, например, остановиться в селе Ивановка, где живут потомки русских молокан и находится единственный в Азербайджане колхоз. Рядом у южных склонов Большого Кавказа находится винодельня Chabiant, которая участвует в развитии винного туризма в регионе. Эта винодельня, расположенная недалеко от села Хаджыхатемли, сохраняет традиции кавказского виноделия на протяжении десятилетий.

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День 3: Шеки - жемчужина Шелкового пути

Поездка из Лагича в Шеки занимает около трех часов (156 км)

Шеки уютно расположен среди лесистых склонов на северо-западе Азербайджана. Стратегически расположенный в предгорьях Большого Кавказа на берегах реки Гурджана город был процветающим центром торговли в Средние века, связывая Тбилиси и Дербент. Шеки также был важным центром шелкоткачества. Старый город Шеки был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году. Несмотря на изменения в Шеки сохранилось много исторических мест, где можно совершить путешествие в прошлое: кирпичные минареты, караван-сараи Великого Шелкового пути и впечатляющий дворец Шекинских ханов Шеки.

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День 4: Историческое наследие Гянджи

Поездка из Шеки в Гянджу занимает около двух часов (140 км)

Со временем Гянджа, третий по величине город Азербайджана, только хорошеет. За день в Гяндже можно увидеть как древние мечети и исторические хаммамы, так и величественные неоклассические здания, а также насладиться азербайджанской кухней в гостеприимных ресторанах. Затейливое здание Гянджинской государственной филармонии придает величия центральной городской площади города, а на окраине города раскинулся один из крупнейших парковых комплексов Азербайджана - Парк Гейдара Алиева с триумфальной аркой. Приближаясь к Гяндже с востока, туристы проезжают мимо Мавзолея Низами Гянджеви. Около Гянджи также находится мавзолейный комплекс Имамзаде XIV века - важного мусульманского объекта с музеем, где можно узнать больше об исламской истории Азербайджана.

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День 5-6: Отдых в Лянкаране и Гиркане

Поездка из Гянджи в Лянкаран занимает около пяти часов (401 км)

Лянкаран (Ленкорань) - не просто курортный город. Здесь, на побережье Каспийского моря, стоит отведать местных продуктов, погрузиться в сердце чайной культуры Азербайджана и посетить малоизученные туристами парки. За пределами знаменитых спа и пляжных отелей лежит совсем другой мир. Примерно в 50 км к юго-западу от Лянкарана в Талышских горах находится Гирканский национальный парк - регион с большим биологическим разнообразием. С гидом можно отправиться по немаркированным тропам между талышскими поселениями, существующими в этом регионе на протяжении веков.

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День 7: Петроглифы Гобустана

Поездка из Лянкарана в Гобустан занимает около 2 часов (193 км)

В последний день путешествия, если остались силы, стоить увидеть собственными глазами загадочное наскальное искусство в заповеднике Гобустан по пути обратно в Баку. На обширной территории этого объекта, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится впечатляющая коллекция в несколько тысяч древних наскальных рисунков, изображающих людей, животных и лодки, в том числе сцены охоты. Понять контекст изображений поможет понять музей Гобустанского парка. Менее чем в 10 км от музея находятся знаменитые грязевые вулканы Гобустана. Отсюда до Баку возвращаться около часа. Если путешествие в Азербайджан более длительное, то также стоит посетить Шахдагский национальный парк, города Губа, Габала и Шамахы, а также самое высокогорное село Азербайджана Хыналыг.