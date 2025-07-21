В Пятигорске загорелась гора Машук

Гора Машук в Пятигорске охвачена огнем: зафиксирован ландшафтный пожар. В курортном городе Ставрополья также фиксируются гарь и пепел, поведал глава города Дмитрий Ворошилов.
Сообщается, что огонь возник из-за поджогов полей возле станицы Константиновская. Спасатели устранили возгорание, однако пожар вспыхнул с новой силой.
"Непростая пожарная обстановка вокруг нашего города. Сегодня поджоги полей в районе станицы Константиновская, хуторов Казачий и Хорошевский. Днем пытались поджечь гору Машук, быстро пожарные потушили. Сейчас опять возгорания на Машуке (...) Поэтому в городе гарь и пепел"
– Дмитрий Ворошилов
Градоначальник сообщил, что к ликвидации возгораний привлечены дополнительные силы.
Отметим, что гора Машук находится на северо-востоке Пятигорска.