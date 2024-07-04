В Пятигорске отметят День косоворотки

На территории Пятигорска пройдут праздничные гуляния, посвященные Дню косоворотки, который отмечается 12 июля.

В пятницу, 12 июля гостей и жителей Пятигорска пригласили отметить День косоворотки. Сегодня улицах города можно будет увидеть праздничный парад, исполнение народных песен и танцев. Также будут организованы фотосессии, в ходе которых любой желающий сможет примерить русский наряд.

«День косоворотки отмечается 12 июля, в день апостолов Петра и Павла, который на Руси считался началом поры сенокоса. В этот день важное значение имел обычай дарить молодым сыновьям новые косоворотки. Подарок символизировал переход от детства к зрелости, вступление в мир взрослых и приобщение к труду»

– глава Пятигорска

В наши дни праздник косоворотки приобретает новые формы и организацию, но не теряет своего исторического значения. В городах, включая Пятигорск, проходят мероприятия, посвященные этому дню, где можно познакомиться с культурными традициями и историей.