Мэр Кутаиси покинул свой пост

Мэр грузинского города Кутаиси объявил о своей отставке. Он занимал этот пост в течение почти трех лет.

Мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили ушел с занимаемой должности. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

"Сегодня я покидаю должность, хотя остаюсь в команде "Грузинской мечты" и продолжу службу моему городу и стране уже в другом ранге"

– глава города

Он напомнил, что стал членом правящей партии со дня ее основания, а на госслужбе работает свыше 10 лет, занимая различные ведущие должности.

"Это был лучший шанс делать свое [дело] на протяжении этих лет для нашего города"

– член "Грузинской мечты"

Он подчеркнул, что перед осенними выборами в парламент будет заниматься партийной службой и продолжит работать в Тбилиси.

Напомним, Хахалеишвили возглавлял мэрию Кутаиси с осени 2021 года.