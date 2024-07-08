Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Заметный дефицит средств размещения на Северном Кавказе не останавливает туристов: они все чаще выбирают посуточную аренду квартир, подсчитали в сервисе "Авито Путешествия".

Российских туристов, планирующих провести отдых в республиках Северного Кавказа, не останавливает недостаток гостиниц - только в минувшем июне нынешнего 2023 года спрос на посуточную аренду квартир в регионе вырос по сравнению с прошлым годом более чем в три раза, рассказали в сервисе "Авито Путешествия".

Самым большим спросом пользуются апартаменты в Карачаево-Черкесии – там спрос вырос в 10 раз, почти в пять раз больше запросов на аренду жилья в Северной Осетии и в четыре раза – в Дагестане. Среди городов в лидерах Черкесск, Владикавказ, Махачкала и Дербент, пишет РИА Недвижимость.

Есть спрос – будет и предложение: в среднем оно выросло на 47%, однако и здесь есть свои рекордсмены: так, Владикавказ готов предложить на 74% больше квартир, чем годом ранее, Минеральные Воды – на 64%, Ставрополь – на 51%, говорят специалисты "Авито".

Бронируют туристы и загородное жилье, но все же пока в десять раз реже, чем в крупных городах региона, хотя такое предложение выросло на 85%, добавили в сервисе.