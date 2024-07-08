Небольшое землетрясение потрясло утром Сюникскую область

Несколько часов назад в южной части Армении произошло землетрясение. Его эпицентр располагался неподалеку от Каджарана.
В понедельник, 15 июля, в Сюникской области произошло землетрясение. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.
Магнитуда подземных толчков составила 3,5 а по шкале МСК-64 его сила достигала 4-5 баллов.
Землетрясение было зарегистрировано в 10:52 по местному времени (09:52 мск). Его эпицентр находился в 14 км на север от города Каджаран, а очаг располагался на глубине 10 тыс метров.