Вестник Кавказа

Небольшое землетрясение потрясло утром Сюникскую область

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Несколько часов назад в южной части Армении произошло землетрясение. Его эпицентр располагался неподалеку от Каджарана.

В понедельник, 15 июля, в Сюникской области произошло землетрясение. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Магнитуда подземных толчков составила 3,5 а по шкале МСК-64 его сила достигала 4-5 баллов.

Землетрясение было зарегистрировано в 10:52 по местному времени (09:52 мск). Его эпицентр находился в 14 км на север от города Каджаран, а очаг располагался на глубине 10 тыс метров.

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