Вестник Кавказа

Юг Грузии вздрогнул дважды за ночь

Юг Грузии вздрогнул дважды за ночь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два землетрясения подряд произошли ночью на юге Грузии. Информации о жертвах и разрушениях нет.

В ночные часы в южных районах Грузии специалисты зафиксировали 2 сейсмособытия. Магнитуда землетрясений составляла 4 и 3,5 соответственно, глубина залегания – превышала десять километров.

«Эпицентры землетрясений, которые произошли 7 июля в 22:05 и 22:16 по тбилисскому времени, находились на глубине 10 километров. Эпицентры были зафиксированы недалеко от села Самеба»

– Национальный центр сейсмического мониторинга.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясения – это явление, вызванное сдвигом тектонических плит в земной коре. На территории Грузии сходятся несколько тектонических плит, что делает этот регион подверженным землетрясениям. Кроме того, наличие геологических разломов усиливает вероятность сейсмических событий.

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