Юг Грузии вздрогнул дважды за ночь

Два землетрясения подряд произошли ночью на юге Грузии. Информации о жертвах и разрушениях нет.
В ночные часы в южных районах Грузии специалисты зафиксировали 2 сейсмособытия. Магнитуда землетрясений составляла 4 и 3,5 соответственно, глубина залегания – превышала десять километров.
«Эпицентры землетрясений, которые произошли 7 июля в 22:05 и 22:16 по тбилисскому времени, находились на глубине 10 километров. Эпицентры были зафиксированы недалеко от села Самеба»
– Национальный центр сейсмического мониторинга.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Землетрясения – это явление, вызванное сдвигом тектонических плит в земной коре. На территории Грузии сходятся несколько тектонических плит, что делает этот регион подверженным землетрясениям. Кроме того, наличие геологических разломов усиливает вероятность сейсмических событий.